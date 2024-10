“Documenti falsi per far entrare illegalmente migranti in Italia”: 13 arresti nel Salernitano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Producevano e presentavano Documenti falsi per favorire l’immigrazione clandestina sfruttando il decreto flussi. Con questa accusa 13 persone sono state arrestate – due in carcere, 11 ai domiciliari – e tre sono state raggiunte dall’obbligo di dimora nel Salernitano. L’inchiesta, condotta dalla Dda del centro campano, ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere e contesta una serie indeterminata di delitti in materia di immigrazione e falsi, devastazione, incendio nonché ulteriori reati in danno di compagnie assicurative. Ilfattoquotidiano.it - “Documenti falsi per far entrare illegalmente migranti in Italia”: 13 arresti nel Salernitano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Producevano e presentavanoper favorire l’immigrazione clandestina sfruttando il decreto flussi. Con questa accusa 13 persone sono state arrestate – due in carcere, 11 ai domiciliari – e tre sono state raggiunte dall’obbligo di dimora nel. L’inchiesta, condotta dalla Dda del centro campano, ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere e contesta una serie indeterminata di delitti in materia di immigrazione e, devastazione, incendio nonché ulteriori reati in danno di compagnie assicurative.

