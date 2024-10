Liberoquotidiano.it - Daily Crown: William menziona Harry in nuovo documentario e ricorda la madre

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Londra, 28 ott. (Adnkronos) - Il principehato pubblicamente il principeper la prima volta da anni, rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimodella Itv, che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre. Il principe di Galles racconta di quando la principessa Diana portò lui e suo fratello a visitare un rifugio per senzatetto più di 30 anni fa. "Miaportòe me al The Passage. All'epoca dovevo avere circa 11 anni o forse 10. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile ed ero un po' ansioso per cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti". Si ritiene che l'ultima volta cheha parlato pubblicamente di suo fratello sia stata sei anni fa, quando la coppia è stata intervistata al Royal Foundation Forum nel 2018.