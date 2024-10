Ilnapolista.it - Conte in pochi mesi ha stravolto il Napoli (Gazzetta)

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inhail) Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo: Una partenza che ha spiazzato tutti, forse lo stesso Antonio. Quando ha accettato la panchina del, lo ha fatto consapevole di dover ricostruire dalla polvere, rifondare dalle basi a partire dalla mentalità, della squadra e della società. Ma mai avrebbe pensato che, dopo nove giornate, la sua creatura fosse già così avanti nella tabella di marcia. Chiaro, non è ancora successo nulla e quelli di oggi sono solo dati parziali, ma impressiona notare comeinabbiail. Come è lontana Verona, teatro del debutto azzurro di Antonio e anche della prima e unica sconfitta della stagione del. Una prova talmente negativa da aver costretto il tecnico a scusarsi con i tifosi e a invitare tutti a «vergognarsi» per quanto era successo.