Club del Sole assume settecento lavoratori

(Di lunedì 28 ottobre 2024)DELha avviato una selezione di nuovi talenti da inserire nel proprio organico. Nel corso di 50 anni di storia,delha rivoluzionato il modo di fare vacanza all’aria aperta ed oggi si presenta come leader italiano delle vacanze open air con un’sistema di offerta evoluto, ’Full Life Holidays’, che vede, per la prima volta, comfort e natura insieme. Le 23 strutture del gruppo, situate in sette regioni italiane e a pochi passi dal mare o dal lago, non sono più solo né un campeggio né un villaggio ma promettono di regalare un’esperienza di vacanza completa dove la natura è un elemento che moltiplica e aumenta il comfort. L’azienda, infatti, è alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo dire 700 figure professionali che saranno inserite nei suoi villaggi situati nelle più rinomate località turistiche italiane.