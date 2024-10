Camion in fiamme, autostrada chiusa (Di lunedì 28 ottobre 2024) autostrada A4 chiusa lunedì pomeriggio nel tratto tra San Stino di Livenza e San Doná in direzione Venezia per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato da un autoarticolato.L'episodio è avvenuto al chilometro 429+500, in territorio di Cessalto. Poco dopo le 15 Veneziatoday.it - Camion in fiamme, autostrada chiusa Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)A4lunedì pomeriggio nel tratto tra San Stino di Livenza e San Doná in direzione Venezia per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato da un autoarticolato.L'episodio è avvenuto al chilometro 429+500, in territorio di Cessalto. Poco dopo le 15

Camion in fiamme, autostrada chiusa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion in fiamme lungo l’autostrada A4 ... per l’incendio di un camion che trasportava bobine di ferro. L’autostrada è rimasta chiusa per quasi un’ora per consentire ai pompieri, intervenuti con 7 ... (veronaoggi.it)

Poco prima delle ore 16 di oggi, 28 ottobre 2024, un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme lungo l'autostrada A4 TORINO - TRIESTE, nella direzione di Torino. L'incendio si è verificato al chilome ... (nordest24.it)

Uno dei due camion è finito nella carreggiata ... (Primocanale) Per chi si deve recare in autostrada, sull’ A26 Genova Voltri Gravellona-Toce tratto chiuso direzione Gravellona Toce per un ... (informazione.it)

e sarebbero coinvolti due camion, di cui almeno uno andato a fuoco. (Imperiapost.it) Ne parlano anche altri media Grave incidente tra Masone e Genova Voltri sull’autostrada A26, che è chiusa da ... (informazione.it)

Un’alta colonna di fumo e fiamme si è levata ... prima delle 22 sull’Autostrada A26. Coinvolti almeno due mezzi pesanti L’incidente si è verificato nel tratto di autostrada fra Masone e Genova, e ... (imperiapost.it)