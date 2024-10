Camion finisce in un torrente e si ribalta a Romano di Lombardia - Foto (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’INCIDENTE. Un Camion si è ribaltato dopo essere uscito fuori strada, a Romano di Lombardia. Vigili del fuoco in azione nella mattinata di lunedì 28 ottobre. Ecodibergamo.it - Camion finisce in un torrente e si ribalta a Romano di Lombardia - Foto Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’INCIDENTE. Unsi èto dopo essere uscito fuori strada, adi. Vigili del fuoco in azione nella mattinata di lunedì 28 ottobre.

Camion finisce in un torrente e si ribalta a Romano di Lombardia - Foto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un camion si è ribaltato nella mattinata di lunedì 28 ottobre a Romano di Lombardia, sulla ex statale 498. Un incidente che fortunatamente non ha causato feriti gravi: poco prima delle 10 il mezzo ... (ecodibergamo.it)

Illeso l'autista del camion che si è ribaltato, problemi per il traffico sulla provinciale 498 in direzione Covo ... (bergamo.corriere.it)

Per cause ancora in corso di accertamento, un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti ha sfondato la vetrina del “Bar dell’angolo”, che si trova tra via Cellamare e via Aldo Moro ... (fanpage.it)