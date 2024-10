Calcio serie C, Zauli vuole prendersi subito il Grifo: "Spero in una squadra bella e spensierata" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il battesimo sul campo arriva quello davanti ai giornalisti e di riflesso ai tifosi. A chiusura di una giornata assolutamente convulsa, iniziata nelle prime ore di questa mattina con l'esonero di Alessandro Vittorio Formisano e proseguita con la nomina di Lamberto Zauli quale nuovo Perugiatoday.it - Calcio serie C, Zauli vuole prendersi subito il Grifo: "Spero in una squadra bella e spensierata" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il battesimo sul campo arriva quello davanti ai giornalisti e di riflesso ai tifosi. A chiusura di una giornata assolutamente convulsa, iniziata nelle prime ore di questa mattina con l'esonero di Alessandro Vittorio Formisano e proseguita con la nomina di Lambertoquale nuovo

Calcio serie C, Zauli vuole prendersi subito il Grifo: "Spero in una squadra bella e spensierata"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romano, classe 1971, l'ex centrocampista di Vicenza e Bologna tra le altre è il successore di Formisano alla guida della squadra. Alle 17:30 la presentazione, mentre la conferenza stampa di Faroni vie ... (perugiatoday.it)

Una giornata molto intensa quella del nuovo tecnico del Perugia Lamberto Zauli. Contattato solo nella serata di ieri, dopo la debacle biancorossa contro il Milan Futuro, in mattinata ha varcato i canc ... (rainews.it)

Perugia, esonerato Formisano dopo il ko col Milan Futuro. Al suo posto ufficializzato Zauli - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

La sconfitta interna (0-2) contro il Milan Futuro è costata la panchina al tecnico del Perugia (Serie C/Girone B) Alessandro Formisano ... è stato chiamato al capezzale della squadra Lamberto Zauli ... (gazzetta.it)

Il Perugia calcio, serie C, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Alessandro Vittorio Formisano. Lo ha fatto dopo l'ultima sconfitta in casa con il Milan under 23. I biancorossi sono undicesimi nell ... (msn.com)