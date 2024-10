Balotelli Genoa, ecco le sue prime parole: «Poca voglia di parlare e tanta di iniziare; fuoco dentro? Lo vedrete» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le prime parole di Mario Balotelli da nuovo calciatore del Genoa: «Darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto» Mario Balotelli sta in questo momento ultimando le visite mediche con il Genoa. L’attaccante nel pomeriggio poi prenderà parte al primo allenamento agli ordini di Alberto Gilardino. Di seguito le sue prime parole da calciatore Calcionews24.com - Balotelli Genoa, ecco le sue prime parole: «Poca voglia di parlare e tanta di iniziare; fuoco dentro? Lo vedrete» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ledi Marioda nuovo calciatore del: «Darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto» Mariosta in questo momento ultimando le visite mediche con il. L’attaccante nel pomeriggio poi prenderà parte al primo allenamento agli ordini di Alberto Gilardino. Di seguito le sueda calciatore

Balotelli Genoa, ecco le sue prime parole: «Poca voglia di parlare e tanta di iniziare; fuoco dentro? Lo vedrete»

