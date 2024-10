Zielinski: «Sprecate occasioni sul 4-2. Doppietta? Volevo la vittoria» (Di domenica 27 ottobre 2024) Zielinski dopo Inter-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, su Inter TV ha commentato con rammarico, considerati soprattutto i due gol realizzati dal dischetto. PAREGGIO AMARO – Piotr Zielinksi dopo Inter-Juventus su Inter TV ha parlato così: «Nel 4-2 la partita sembrava essere indirizzata, però purtroppo è mancato il gol per chiudere definitivamente la partita. Siamo un po’ delusi da questo punto di vista perché dovevamo vincere. Cosa ci portiamo di positivo? Sicuramente non abbiamo perso, pareggiare con la Juventus non è negativo. Nel secondo tempo potevamo fare 2-3 gol in più, creiamo tanto però facciamo partire troppo facilmente le azioni avversarie. Stasera ho fatto due gol quindi sono contento, però mi interessava la vittoria della squadra». Inter-news.it - Zielinski: «Sprecate occasioni sul 4-2. Doppietta? Volevo la vittoria» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024)dopo Inter-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, su Inter TV ha commentato con rammarico, considerati soprattutto i due gol realizzati dal dischetto. PAREGGIO AMARO – Piotr Zielinksi dopo Inter-Juventus su Inter TV ha parlato così: «Nel 4-2 la partita sembrava essere indirizzata, però purtroppo è mancato il gol per chiudere definitivamente la partita. Siamo un po’ delusi da questo punto di vista perché dovevamo vincere. Cosa ci portiamo di positivo? Sicuramente non abbiamo perso, pareggiare con la Juventus non è negativo. Nel secondo tempo potevamo fare 2-3 gol in più, creiamo tanto però facciamo partire troppo facilmente le azioni avversarie. Stasera ho fatto due gol quindi sono contento, però mi interessava ladella squadra».

