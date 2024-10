Voto Liguria alle 12 affluenza 1306%

Voto Liguria, alle 12 affluenza 13,06% (Di domenica 27 ottobre 2024) 13.34 alle 12 l'affluenza alle elezioni regionali in Liguria è del 13,06% in lieve calo rispetto al 13,96% delle precedenti elezioni nel 2020. Lo rende noto il Viminale sul portale Eligendo. Dati in calo in tutte le quattro province: a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18% nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70% nel 2020), a Imperia il 10,78% rispetto al precedente 13,12% a Spezia il 12,27% (nel 2020 era il 13,26%). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 13.3412 l'elezioni regionali inè del 13,06% in lieve calo rispetto al 13,96% delle precedenti elezioni nel 2020. Lo rende noto il Viminale sul portale Eligendo. Dati in calo in tutte le quattro province: a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18% nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70% nel 2020), a Imperia il 10,78% rispetto al precedente 13,12% a Spezia il 12,27% (nel 2020 era il 13,26%).

