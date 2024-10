"Vergogna, l'ha fatto di proposito": Meloni ricorda Enrico Mattei? Bonelli va in tilt (Di domenica 27 ottobre 2024) Giorgia Meloni oggi ha ricordato Enrico Mattei in occasione dell'anniversario della sua morte: "Il 27 ottobre del 1962 ci lasciava Enrico Mattei. Un grande italiano, un visionario che prima di tutti ha creduto nella capacità produttiva ed economica della nostra Nazione. Un imprenditore lungimirante, consapevole dell'importanza che la cooperazione con altri Stati avrebbe generato ricchezza e prosperità per i territori e per i popoli. A distanza di 62 anni il suo pensiero è più vivo che mai e il suo impegno nella politica energetica guida l'azione del nostro Governo attraverso il "Piano Mattei", una iniziativa in cui abbiamo fortemente creduto fin dal nostro insediamento, che permetterà di scrivere una nuova pagina fatta di crescita e collaborazione, soprattutto con i partner delle Nazioni africane". Liberoquotidiano.it - "Vergogna, l'ha fatto di proposito": Meloni ricorda Enrico Mattei? Bonelli va in tilt Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Giorgiaoggi hatoin occasione dell'anniversario della sua morte: "Il 27 ottobre del 1962 ci lasciava. Un grande italiano, un visionario che prima di tutti ha creduto nella capacità produttiva ed economica della nostra Nazione. Un imprenditore lungimirante, consapevole dell'importanza che la cooperazione con altri Stati avrebbe generato ricchezza e prosperità per i territori e per i popoli. A distanza di 62 anni il suo pensiero è più vivo che mai e il suo impegno nella politica energetica guida l'azione del nostro Governo attraverso il "Piano", una iniziativa in cui abbiamo fortemente creduto fin dal nostro insediamento, che permetterà di scrivere una nuova pagina fatta di crescita e collaborazione, soprattutto con i partner delle Nazioni africane".

