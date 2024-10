Vandalizzato il taxi di Red Sox con simboli neofascisti e insulti: la reazione di Roberto Mantovani (Di domenica 27 ottobre 2024) Roberto Mantovani, noto come Red Sox, si è ritrovato il taxi Vandalizzato: "Se subisco certe cose, significa che sto andando bene" Notizie.virgilio.it - Vandalizzato il taxi di Red Sox con simboli neofascisti e insulti: la reazione di Roberto Mantovani Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 27 ottobre 2024), noto come Red Sox, si è ritrovato il: "Se subisco certe cose, significa che sto andando bene"

