Trema la terra nel Cosentino: scossa di magnitudo 3.7 a Cellara (Di domenica 27 ottobre 2024) Trema la terra nel Cosentino. Come localizzato dalla sala sismica Invg di Roma, alle 20.51 si è verificata una forte scossa a Cellara : un terremoto di magnitudo 3.7 che è stato avvertito in diverse zone della Presila ma anche nei territori vicini al capoluogo. Un'altra scossa di entità minore (2.1) si è verificata tre minuti più tardi rispetto alla prima. Feedpress.me - Trema la terra nel Cosentino: scossa di magnitudo 3.7 a Cellara Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024)lanel. Come localizzato dalla sala sismica Invg di Roma, alle 20.51 si è verificata una forte: un terremoto di3.7 che è stato avvertito in diverse zone della Presila ma anche nei territori vicini al capoluogo. Un'altradi entità minore (2.1) si è verificata tre minuti più tardi rispetto alla prima.

