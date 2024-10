Biccy.it - Silvia Toffanin piange a Verissimo per Eleonora Giorgi: “Ti vogliamo bene”

(Di domenica 27 ottobre 2024) La storia diche oggi è stata ospite ainsieme ai suoi due figli, Andrea e Paolo, ha molto commossoche proprio sul finale dell’intervista è scoppiata are. Come ha più volte ribadito l’attrice, infatti, i medici che la stanno curando le hanno dato poco tempo di vita e ora tutte le sue speranze sono in questa cura sperimentale che dovrebbe partire a gennaio., nonostante le abbia dato appuntamento per un’intervista a Natale per brindare insieme, si è commossa fino alle lacrime. “Tiveramente tanto tanto! Sono affezionata tantissimo a te e anche ai tuoi figli che sono fantastici, uno più bravo dell’altro. Conosco meno Andrea, conosco di più Paolo, ma vi dò l’abbraccio più grande del mondo“.