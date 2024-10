Serie C NOW girone C prima vittoria (1-3) esterna del Crotone contro un buon Giugliano. (Di domenica 27 ottobre 2024) Giugliano 1 Crotone 3 Marcatori: 5° Tumminello, 14° Padula, 29° Silva, 31° Oviszach Giugliano (4-3-3): Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oywale, Giorgione, De Rosa, Maselli (D’Agostino), Ciuferri (De Paoli), Njambe, Padula (Balde). All Bertotto Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo (Groppelli), Schiro’, Silva (Spina), Tumminello (Cantisani), Oviszach (Stronati), Gomez (Barberis). All. Longo Arbitro: Dario Madonia di Palermo Ass. Luca Landoni di Trento – Nicola Morea di Molfetta Quarto giudice a bordo campo: Luca Schifone di Taranto Ammoniti: Padula, D’Alterio Angoli: 10 a 4 per il Crotone Recupero: 3 e 5 minuti Terreno dello “Alberto De Cristofaro” che continua a essere terra di conquista dei pitagorici dopo il terzo successo su altrettanto incontri disputati. Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C prima vittoria (1-3) esterna del Crotone contro un buon Giugliano. Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 27 ottobre 2024)3 Marcatori: 5° Tumminello, 14° Padula, 29° Silva, 31° Oviszach(4-3-3): Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oywale, Giorgione, De Rosa, Maselli (D’Agostino), Ciuferri (De Paoli), Njambe, Padula (Balde). All Bertotto(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo (Groppelli), Schiro’, Silva (Spina), Tumminello (Cantisani), Oviszach (Stronati), Gomez (Barberis). All. Longo Arbitro: Dario Madonia di Palermo Ass. Luca Landoni di Trento – Nicola Morea di Molfetta Quarto giudice a bordo campo: Luca Schifone di Taranto Ammoniti: Padula, D’Alterio Angoli: 10 a 4 per ilRecupero: 3 e 5 minuti Terreno dello “Alberto De Cristofaro” che continua a essere terra di conquista dei pitagorici dopo il terzo successo su altrettanto incontri disputati.

