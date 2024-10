Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? Le ipotesi per il debutto e le date turno per turno (Di domenica 27 ottobre 2024) Jannik Sinner prenderà parte al Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di Parigi-Bercy, in Francia: l’italiano esordirà direttamente al secondo turno, Quando entreranno in gioco i primi 8 tennisti del seeding. Il turno verrà però spalmato su due giorni: i primi incontri si disputeranno martedì 29, mentre gli altri si giocheranno mercoledì 30. Al momento dunque, restano aperte due ipotesi e non è possibile stabilire con certezza Quando avverrà l’esordio di Sinner a Parigi-Bercy. Il primo rivale di Sinner uscirà dal confronto tra lo statunitense Shelton ed un qualificato. Giovedì 31 ottobre, invece, andranno in scena tutti gli ottavi di finale, ed in questo caso il teorico accoppiamento sarebbe con sarebbe il numero 13, il danese Holger Rune. Oasport.it - Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? Le ipotesi per il debutto e le date turno per turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Jannikprenderà parte al Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di, in Francia: l’italiano esordirà direttamente al secondoentreranno in gioco i primi 8 tennisti del seeding. Ilverrà però spalmato su due giorni: i primi incontri si disputeranno martedì 29, mentre gli altri si giocheranno mercoledì 30. Al momento dunque, restano aperte duee non è possibile stabilire con certezzaavverrà l’esordio di. Il primo rivale diuscirà dal confronto tra lo statunitense Shelton ed un qualificato. Giovedì 31 ottobre, invece, andranno in scena tutti gli ottavi di finale, ed in questo caso il teorico accoppiamento sarebbe con sarebbe il numero 13, il danese Holger Rune.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? Le ipotesi per il debutto e le date turno per turno - Jannik Sinner prenderà parte al Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di Parigi-Bercy, ... (oasport.it)

Tennis, Sinner: "Alcaraz ha qualcosa in più, ma io ho margini..." - Il numero uno al mondo sulla rivalita con lo spagnolo: "Carlos in campo fa i numeri, non so se io saro mai cosi" ... (sportmediaset.mediaset.it)

Rassegna stampa – Sinner, obiettivo Finals - Tennis - Rassegna stampa | La rassegna stampa di domenica 27 ottobre 2024: Jannik guarda oltre (Crivelli). La strategia di Sinner (Piccardi). "Torino è il mio obiettivo" (Strocchi) ... (ubitennis.com)

Sinner a sorpresa a Parigi-Bercy, ecco perché ha deciso di partecipare e la strategia verso le Finals - Una settimana fa metteva in valigia sei milioni di dollari, i salamelecchi agli emiri di Riad e una preziosa vittoria su Carlos Alcaraz, che spezzava l’inerzia negativa nella stagione dei tre kappaò c ... (msn.com)