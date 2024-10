Palladino aspetta Kean. Commisso duro con i tifosi ’Certi fatti ci danneggiano’ (Di domenica 27 ottobre 2024) Nemmeno la rifinitura andata in scena ieri mattina è servita a sciogliere del tutto gli ultimi dubbi legati alla disponibilità di Moise Kean per la sfida di stasera contro la Roma. L’attaccante, già fuori dai giochi giovedì nella trasferta con il San Gallo, non è ancora infatti al 100%, nonostante da venerdì abbia ripreso ad allenarsi gradualmente con la squadra dopo la distorsione alla caviglia sinistra subita a Lecce e dunque solo stamani - quando Palladino diramerà i convocati per il match del Franchi - si capirà se il classe 2000 potrà essere della partita. Sport.quotidiano.net - Palladino aspetta Kean. Commisso duro con i tifosi ’Certi fatti ci danneggiano’ Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Nemmeno la rifinitura andata in scena ieri mattina è servita a sciogliere del tutto gli ultimi dubbi legati alla disponibilità di Moiseper la sfida di stasera contro la Roma. L’attaccante, già fuori dai giochi giovedì nella trasferta con il San Gallo, non è ancora inal 100%, nonostante da venerdì abbia ripreso ad allenarsi gradualmente con la squadra dopo la distorsione alla caviglia sinistra subita a Lecce e dunque solo stamani - quandodiramerà i convocati per il match del Franchi - si capirà se il classe 2000 potrà essere della partita.

