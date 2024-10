PAGELLE E TABELLINO LAZIO-GENOA 3-0: Noslin di fioretto, Rovella Terminator. Taty ‘eccessivo’ (Di domenica 27 ottobre 2024) PAGELLE e TABELLINO di LAZIO-GENOA, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Rovella (LaPresse) – calciomercato.itLAZIO Provedel 6,5 Marusic 6 Patric 6,5 Gila 6,5 Nuno Tavares 7,5 Guendouzi 6,5 TOP Rovella 8: è vero che il gol che indirizza e forse decide la partita è di Noslin, tra l’altro un gioiello raro. Però la continuità e la qualità in ogni fase di gioco di Rovella è qualcosa di eccezionale. Si trova in uno stato di forma quasi baciato da Dio, arriva dappertutto, anticipa tutti, legge alla perfezione qualsiasi situazione. Isaksen 6. Dal 60? Pedro 6,5 Dia 5,5. Dal 60? Vecino 6,5 Noslin 7. Dal 78? Tchaouna sv FLOP Castellanos 6: flop ovviamente è un parolone, ma di sicuro non brilla come al solito. Si complica davvero troppo la vita cercando cose complicate, eccessivamente arzigogolate per idee e qualità, anche a livello atletico. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-GENOA 3-0: Noslin di fioretto, Rovella Terminator. Taty ‘eccessivo’ Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024)di, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25(LaPresse) – calciomercato.itProvedel 6,5 Marusic 6 Patric 6,5 Gila 6,5 Nuno Tavares 7,5 Guendouzi 6,5 TOP8: è vero che il gol che indirizza e forse decide la partita è di, tra l’altro un gioiello raro. Però la continuità e la qualità in ogni fase di gioco diè qualcosa di eccezionale. Si trova in uno stato di forma quasi baciato da Dio, arriva dappertutto, anticipa tutti, legge alla perfezione qualsiasi situazione. Isaksen 6. Dal 60? Pedro 6,5 Dia 5,5. Dal 60? Vecino 6,57. Dal 78? Tchaouna sv FLOP Castellanos 6: flop ovviamente è un parolone, ma di sicuro non brilla come al solito. Si complica davvero troppo la vita cercando cose complicate, eccessivamente arzigogolate per idee e qualità, anche a livello atletico.

