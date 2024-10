Napoli-Lecce, bocciati l’arbitro Tremolada e il Var Meraviglia: il rigore mancato è un problema per Rocchi (Di domenica 27 ottobre 2024) Napoli-Lecce (1-0) è stata diretta dall’arbitro Paride Tremolada, arbitro della sezione Aia di Monza. Al Var Francesco Meraviglia, della sezione di Pistoia. I due hanno fornito una prestazione decisamente deludente. In campo l’arbitro fin da subito si è trovato in difficoltà. A parte il fuorigioco sul primo gol, ma si tratta di una situazione oggettiva. Il resto sono decisioni discutibili avallate dal Var, come il rigore non concesso a Politano. I voti da Gazzetta e Corriere dello Sport. Due errori di fila per Tremolada in Napoli-Lecce Gazzetta valuta l’arbitro di Napoli-Lecce 5: “Diversi episodi controversi nella partita. Mancano però due fischi di rilievo. Al 61’ Politano anticipa Banda che lo travolge: ci stava il rigore. Al 92’ Di Lorenzo atterra Rebic: intervento da giallo. Per il difensore del Napoli sarebbe stato il secondo“. Ilnapolista.it - Napoli-Lecce, bocciati l’arbitro Tremolada e il Var Meraviglia: il rigore mancato è un problema per Rocchi Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024)(1-0) è stata diretta dalParide, arbitro della sezione Aia di Monza. Al Var Francesco, della sezione di Pistoia. I due hanno fornito una prestazione decisamente deludente. In campofin da subito si è trovato in difficoltà. A parte il fuorigioco sul primo gol, ma si tratta di una situazione oggettiva. Il resto sono decisioni discutibili avallate dal Var, come ilnon concesso a Politano. I voti da Gazzetta e Corriere dello Sport. Due errori di fila perinGazzetta valutadi5: “Diversi episodi controversi nella partita. Mancano però due fischi di rilievo. Al 61’ Politano anticipa Banda che lo travolge: ci stava il. Al 92’ Di Lorenzo atterra Rebic: intervento da giallo. Per il difensore delsarebbe stato il secondo“.

