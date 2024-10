Sport.quotidiano.net - MotoGp, le pagelle di Riccardo Galli: Bagnaia stratosferico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 –vince in Thailandia e si tiene dietro Martin che rimane leader della classifica mondiale ma con un distacco più ‘leggero’ (da più 22 punti a più 17). Pecco10.. Vince una gara impossibile. E sul bagnato. Ha avuto una marcia in più di tutti e lo ha dimostrato. Regge alla pressione di Marquez che prova a dargli fastidio. Che potenza. Jorge Martin 9. Gara di testa più che polso e di gas. Arriva secondo e gli va bene. Molto bene. E’ maturato il pilota Pramac e ha capito che a volte è meglio gestire che rischiare. Pedro Acosta 8,5. E’ il ragazzino dellae dopo essersi buttato via troppe volte, in Thailandia ha riacceso i riflettori sul suo talento. Fa il prepotente con i big, e il duello (vinto) con Miller è forse la cosa più spettacolare di tutta la gara. Fabio Di Giannantonio 7,5.