Latina le fiamme avvolgono un’auto nella notte | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre- Durante la decorsa, un cittadino del luogo ha segnalato l’incendio dell’autovettura di suo figlio, contattando il 112 N.U.E.. Sul posto, oltre alla pattuglia della Stazionedi Borgo Sabotino, impegnata nel controllo del territorio, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha prontamente domato l’incendio del veicolo, completamente distrutto dalle, divampate per cause in corso di accertamento, che hanno causato danni anche al garage nel cui interno era parcheggiato il veicolo danneggiato. Sono in corso indagini da parte deidella predetta Stazioneche, nel corso del sopralluogo effettuata nell’immediatezza dei fatti, non hanno rivenuto tracce o cose a supporto di un’ipotesi dolosa.