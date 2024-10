L’Arezzo prosegue la marcia: battuta in rimonta la Spal (Di domenica 27 ottobre 2024) Arezzo – Spal 2-1 AREZZO: Trombini, Renzi, Guccione (83’ Fiore), Settembrini (46’ Gaddini) , Ogunseye, Pattarello (46’ Lazzarini), Gigli, Mawuli (46’ Santoro), Chiosa, Tavernelli (46’ Gucci), Coccia. A disposizione: Galli, Borra, Montini, Del Fabro, Righetti, Bigi. Allenatore: Troise.Spal: Melgrati, Bruscagin, Awua (87’ Bidaoui), Karlsson (64’ Antenucci), Rao (96? Polito), Sottini, Mignanelli, Zammarini, Calapai (64’ D’Orazio), Nador, Buchel (64’ Radrezza). A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Ntenda, Bassoli, Kane. Allenatore: Dossena. Corrieretoscano.it - L’Arezzo prosegue la marcia: battuta in rimonta la Spal Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Arezzo –2-1 AREZZO: Trombini, Renzi, Guccione (83’ Fiore), Settembrini (46’ Gaddini) , Ogunseye, Pattarello (46’ Lazzarini), Gigli, Mawuli (46’ Santoro), Chiosa, Tavernelli (46’ Gucci), Coccia. A disposizione: Galli, Borra, Montini, Del Fabro, Righetti, Bigi. Allenatore: Troise.: Melgrati, Bruscagin, Awua (87’ Bidaoui), Karlsson (64’ Antenucci), Rao (96? Polito), Sottini, Mignanelli, Zammarini, Calapai (64’ D’Orazio), Nador, Buchel (64’ Radrezza). A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Ntenda, Bassoli, Kane. Allenatore: Dossena.

