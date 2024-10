Sport.quotidiano.net - L’anticipo di Promozione. L’Atletico Maremma batte 2-1 il Massa Valpiana e balza momentaneamente in testa alla classifica

(Di domenica 27 ottobre 2024)2-1 ilneldi campionato del girone B diin vetta al campionato. In rete sono andati Presicci e Coli (nella foto) per i rossoverdi, mentre ilha segnato con Tognetti. ATLETICO: Beligni, Presicci, Rosi, Ciolli, Ferraro, Gentili, Amorfini, Rigutini, Coli, Picchianti, Scozzafava. A disposizione: Villani, Amaddii, Cozzolino, Sabatini C., Sarzilla, Majuri, Sabatini N., Vettori, Rodriguez. All. Lorenzini.: Sannino, Del Bravo, Redi, Tognetti, Berti, Filippi, Catalano, Luci, Palmieri, Perillo, Mori. A disposizione: Barbanera, Franchellucci, Vannini, Castellazzi, Barbieri, Campisi, Turco. All. Madau. Arbitro: Bolognesi di Siena. Reti: 31’st Presicci, 45’st Coli, 50’st Tognetti.