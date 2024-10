Fermato per un controllo e trovato con l'hashish (Di domenica 27 ottobre 2024) Un controllo di routine in strada permette di trovare e sequestrare 25 grammi di hashish in possesso di un 20enne. E' accaduto a Casal di Principe. I carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno Fermato il giovane per un normale controllo e hanno rinvenuto e sequestrato 25 grammi di Casertanews.it - Fermato per un controllo e trovato con l'hashish Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Undi routine in strada permette di trovare e sequestrare 25 grammi diin possesso di un 20enne. E' accaduto a Casal di Principe. I carabinieri della Stazione di Casal di Principe hannoil giovane per un normalee hanno rinvenuto e sequestrato 25 grammi di

