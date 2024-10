F1 Hamilton | Sarà difficile stare davanti a Ferrari e McLaren

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il pilota della Mercedes, Lewis, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio del Messico: “La macchina andava bene in FP3, ma non ho avuto la stessa sensazione in qualifica. Abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento al set-up dopo quell’ultima sessione di prove libere, mentre cercavamo di trovare un po’ più di velocità. Sfortunatamente, non ci hanno portato quel tempo sul giro extra e abbiamo dovuto accontentarci della sesta piazza.agli altri domani, in particolare lee ladi Norris sono sembrate veloci. Anche se potremmo non essere in grado di combatterli sul ritmo, cercheremo di sfruttare ogni occasione che ci si presenterà. È anche una lunga corsa fino alla prima curva, quindi guadagnare posizioni in partenza potrebbe essere la chiave per la nostra gara“.