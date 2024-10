F.1, Sainz (Ferrari) trionfa in Messico

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 22.51 Sfuma le seconda doppietta di fila della. Invince Carlos, ma Charles Leclerc cede il 2° posto a Lando Norris (McLaren) per una curva larga al 62° giro.Hamilton e Russel (Mercedes) 4° e 5°, sesto il leader iridato Verstappen, penalizzato. Verstappen brucia tutti in partenza, ma, partito in pole, si riprende il comando al 9° giro. Nel duello con Norris, Max lo ostacola irregolarmente e viene penalizzato di 20". Con le duedavanti, Norris fa il guastafeste e accorcia a -46 dall'olandese.