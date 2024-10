Ex Milan, Howe esalta Tonali: “Contento di come si sta inserendo. Sul futuro …” (Di domenica 27 ottobre 2024) Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, e sul suo futuro Pianetamilan.it - Ex Milan, Howe esalta Tonali: “Contento di come si sta inserendo. Sul futuro …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Eddie, allenatore del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sandro, ex centrocampista del, e sul suo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti esalta l’ex Milan in Nazionale: «Ha tante qualità, ci manca uno come lui! Ho notato in lui una crescita importante» - ha rilasciato queste dichiarazioni sull’ex Milan Daniel Maldini, figlio di Paolo, alla prima convocazione con l’Italia dei grandi. PAROLE – «Io a disposizione ho solo i colpi di Daniel e lui ha tante ... (milannews24.com)

Palladino ESALTA Adli dopo il gol: «OTTIMA prestazione, ha dimostrato il suo VALORE. E’ un LEADER della Fiorentina». Le parole sull’ex Milan - Palladino nel corso dell’intervista a Sky Sport dopo Fiorentina New Saints ha esaltato la prova offerta da Adli, ex Milan che ha sbloccato la partita con un gol. PALLADINO – «Con Adli c’è un grande ... (milannews24.com)

Jeremy Menez dice addio al calcio giocato. Ha vestito per due stagioni la maglia del Milan - L'attaccante francese, in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin, ha annunciato il suo ritiro. L'ex Milan e Roma, svincolato dopo l'esperienza al Bari, ha annunciato anche la sua ... (milannews.it)

Cassano esalta Pulisic: "Giocatore vero, corre per novanta minuti e non si risparmia mai" - Antonio Cassano, tra i tanti doppi ex di Milan e Inter è intervenuto così sul canale Twitch Vivaelfutbolreal, podcast con protagonisti anche Lele Adani e Nicola Ventola. L'ex fantasista ha ... (tuttomercatoweb.com)