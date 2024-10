Dave Meltzer:”Montez Ford dovrebbe essere una star singola, ma Angelo Dawkins potrebbe finire in secondo piano” (Di domenica 27 ottobre 2024) Montez Ford ha tutte le carte in regola per diventare una star di primo piano: Carisma, abilità sul ring e una connessione indiscutibile con i fan. Tuttavia, nonostante il suo talento, l’high-flyer degli Street Profits non è ancora riuscito a intraprendere una carriera da singolo in WWE, lasciando molti a chiedersi cosa lo stia trattenendo. In una recente intervista con il “Daily star”, Ford ha rivelato la sua crescente frustrazione per la sua attuale posizione in WWE. Tra gli scontri continui con la Bloodline e i tentativi falliti di conquistare i titoli di coppia, Ford ha lasciato intendere di essere vicino a un punto di rottura:“Ci deve essere un altro cambiamento. Deve esserci,” ha ammesso Ford, suggerendo che potrebbe essere arrivato il momento di cambiare direzione. Zonawrestling.net - Dave Meltzer:”Montez Ford dovrebbe essere una star singola, ma Angelo Dawkins potrebbe finire in secondo piano” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024)ha tutte le carte in regola per diventare unadi primo: Carisma, abilità sul ring e una connessione indiscutibile con i fan. Tuttavia, nonostante il suo talento, l’high-flyer degli Street Profits non è ancora riuscito a intraprendere una carriera da singolo in WWE, lasciando molti a chiedersi cosa lo stia trattenendo. In una recente intervista con il “Daily”,ha rivelato la sua crescente frustrazione per la sua attuale posizione in WWE. Tra gli scontri continui con la Bloodline e i tentativi falliti di conquie i titoli di coppia,ha lasciato intendere divicino a un punto di rottura:“Ci deveun altro cambiamento. Deve esserci,” ha ammesso, suggerendo chearrivato il momento di cambiare direzione.

