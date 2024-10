Anteprima24.it - Aumenta la quota di iscrizione all’Ordine dei Biologi: in quattro si dissociano

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa lista “per il Rinnovamento” non è più la nostra casa! Così in una nota i consiglieri dell’Ordine didella Campania e del Molise, Ciro Cozzolino, Marina Piscopo, Mariarosaria Siciliano e Vincenzo Stefanelli, in una nota congiunta indirizzata ai media ed agli iscritti, annunciano la loro uscita dalla listaper il Rinnovamento. “L’attuale programma dell’Ordine, approvato a maggioranza dai consiglieri”, spiegano, “è totalmente contrario a quello pre-elettorale con il quale ci eravamo proposti ed eravamo stati premiati in sede di voto“. Al centro delle motivazioni del dissenso: “il consistente aumento dellad’, l’eliminazione delle agevolazioni previste per i giovani e gli over 65 e l’applicazione di una vergognosa sanzione di ben 40 euro per un solo giorno di ritardo nel pagamento dellaassociativa“.