Triathlon, Coppa del Mondo Tongyeong 2024: Arpinelli e Mallozzi in top-10 (Di sabato 26 ottobre 2024) Doppia top-10 per l'Italia nella gara femminile che ha chiuso la tappa di Tongyeong, terzultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024 di Triathlon. Le atlete delle Fiamme Azzurre Costanza Arpinelli e Beatrice Mallozzi, infatti, hanno tagliato il traguardo rispettivamente ottava e decima. A trionfare è stata la belga Joilen Vermeylen, davanti all'americana Summer Rappaport e alla britannica Sian Rainsley. Il Carabiniere Nicola Azzano, invece, ha chiuso in 23esima posizione la gara maschile vinta dal neozelandese Dylan McCullough davanti allo spagnolo David Del Campo e al polacco Maciej Bruzdziak tra gli uomini. Le gare si sono svolte su distanza olimpica su due giri di percorso da 750m di nuoto, sei giri da 6,6km di ciclismo e quattro giri da 2,5km di corsa.

