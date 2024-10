Strade chiuse, riaperte e traffico a un settimana dall'alluvione (Di sabato 26 ottobre 2024) Diverse le Strade ancora chiuse e con limitazioni a una settimana dall'alluvione.Strade provinciali chiuse SP 5 “S. Donato” oltre Marmorta direzione Argenta in Provincia di Ravenna (SP 47) per lavori SP 7 “Valle dell’Idice” dal km 17 al km 24, transito riservato ai mezzi di emergenza Bolognatoday.it - Strade chiuse, riaperte e traffico a un settimana dall'alluvione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Diverse leancorae con limitazioni a unaprovincialiSP 5 “S. Donato” oltre Marmorta direzione Argenta in Provincia di Ravenna (SP 47) per lavori SP 7 “Valle dell’Idice” dal km 17 al km 24, transito riservato ai mezzi di emergenza

