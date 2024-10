Sport / Lube Academy, nasce un centro polisportivo e culturale nella Città di Treia (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri sera, venerdì 25 ottobre, la presentazione del progetto al Teatro Comunale di Treia alla presenza del presidente della Regione Marche Acquaroli, il vice-presidente Saltamartini e il rettore dell’Università di Macerata prof John McCourt Treia, 25 ottobre 2024 – Il Gruppo Lube scende in campo, trasformando un sogno in realtà. Questa volta non si tratta di design e cucine, ma di un’iniziativa che coinvolge le nuove generazioni, il nostro futuro. Dalla viscerale passione per il territorio nasce infatti Lube Academy, un progetto che ha il fine di creare una rete Sportiva più ampia e con il futuro dei giovani al centro. .com - Sport / Lube Academy, nasce un centro polisportivo e culturale nella Città di Treia Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri sera, venerdì 25 ottobre, la presentazione del progetto al Teatro Comunale dialla presenza del presidente della Regione Marche Acquaroli, il vice-presidente Saltamartini e il rettore dell’Università di Macerata prof John McCourt, 25 ottobre 2024 – Il Grupposcende in campo, trasformando un sogno in realtà. Questa volta non si tratta di design e cucine, ma di un’iniziativa che coinvolge le nuove generazioni, il nostro futuro. Dalla viscerale passione per il territorioinfatti, un progetto che ha il fine di creare una reteiva più ampia e con il futuro dei giovani al

