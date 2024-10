Lanazione.it - Segregata dopo le nozze: "Mi chiese aiuto in chat"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per giorni gli avrebbe inviato richieste divia. Raccontandogli le vessazioni alle quali era sottoposta, nella casa dove era finita a vivere, nella piana pistoiese,lecombinate in Pakistan. Violenze subite dallo stesso giovane marito e dalla famiglia di lui, padre e madre, che in sostanza la tenevano. In quelleerano contenute anche alcune foto delle lesioni che il suo sposo le aveva inferto: graffi e contusioni. È stata una testimonianza importante quella resa giovedì pomeriggio, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, da un giovane di origine pakistana, confidente della donna che sarebbe stata vittima di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.