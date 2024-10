RoFF19 | Conclave, recensione del film con Ralph Fiennes (Di sabato 26 ottobre 2024) È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma Conclave, diretto dal premio Oscar Edward Berger con protagonista Ralph Fiennes con un cast stellare composto da Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Non è la prima volta che il cinema prova a entrare tra le stanze più segrete e misteriose del Vaticano, lo aveva già fatto Nanni Moretti con Habemus Papam ma stavolta, complice la trama thriller e il cast internazionale, la critica internazionale già osanna la qualità e parla di possibili candidature per l’ambita statuetta dorata. Vi presentiamo la nostra recensione. Conclave ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Universalmovies.it - RoFF19 | Conclave, recensione del film con Ralph Fiennes Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, diretto dal premio Oscar Edward Berger con protagonistacon un cast stellare composto da Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Non è la prima volta che il cinema prova a entrare tra le stanze più segrete e misteriose del Vaticano, lo aveva già fatto Nanni Moretti con Habemus Papam ma stavolta, complice la trama thriller e il cast internazionale, la critica internazionale già osanna la qualità e parla di possibili candidature per l’ambita statuetta dorata. Vi presentiamo la nostraci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence () è incaricato di dirigere questo delicato processo.

