"Roberto ha già dato un grande contributo" (Di sabato 26 ottobre 2024) Non arretra di un centimetro il governatore Francesco Acquaroli e continua a difendere a spada tratta il ruolo di Roberto Mancini da testimonial della regione. Da giovedì sera l’allenatore jesino non è più alla guida dell’Arabia Saudita, la Nazionale di calcio che ha allenato dopo l’esperienza con l’Italia: si è separato di comune accordo. Era arrivato qui dopo l’addio agli azzurri, con i quali ha vinto l’Europeo nel 2021, e la successiva decisione, nell’agosto 2023, di guidare la selezione saudita. Una circostanza che aveva determinato i primi mugugni nelle Marche. E in particolare quelli dell’opposizione. Fatto sta che Acquaroli ha sempre tirato dritto per la sua strada. Così anche ieri: "Roberto Mancini ha già dato un contributo importante alla nostra crescita e potrà continuare a farlo. Ilrestodelcarlino.it - "Roberto ha già dato un grande contributo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non arretra di un centimetro il governatore Francesco Acquaroli e continua a difendere a spada tratta il ruolo diMancini da testimonial della regione. Da giovedì sera l’allenatore jesino non è più alla guida dell’Arabia Saudita, la Nazionale di calcio che ha allenato dopo l’esperienza con l’Italia: si è separato di comune accordo. Era arrivato qui dopo l’addio agli azzurri, con i quali ha vinto l’Europeo nel 2021, e la successiva decisione, nell’agosto 2023, di guidare la selezione saudita. Una circostanza che aveva determinato i primi mugugni nelle Marche. E in particolare quelli dell’opposizione. Fatto sta che Acquaroli ha sempre tirato dritto per la sua strada. Così anche ieri: "Mancini ha giàunimportante alla nostra crescita e potrà continuare a farlo.

