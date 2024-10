Risarcimento record per le eredi di un macchinista morto per adenocarcinoma: la sentenza del Tribunale di Teramo (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente sentenza del Tribunale di Teramo ha decretato un importante Risarcimento di circa 150mila euro a favore delle eredi di Dionisio Merli, ex macchinista delle Ferrovie. Il caso ha sollevato interrogativi sull’esposizione all’amianto nel settore ferroviario e il riconoscimento delle malattie professionali, mettendo in luce una battaglia legale che ha visto coinvolta anche l’Inail. La vita e la carriera di Dionisio Merli Dionisio Merli è nato a Colonella, in provincia di Teramo, nel 1947. Per 27 anni, dal 1976 al 2004, ha lavorato come macchinista per RFI S.p.A., operando nei Depositi Locomotive di Pescara, Ancona, Alessandria e nel Presidio Condotta di San Benedetto del Tronto. La sua carriera si è contraddistinta per un impegno costante e professionale nel settore ferroviario, ma ha sottolineato anche i rischi associati a tale lavoro. Gaeta.it - Risarcimento record per le eredi di un macchinista morto per adenocarcinoma: la sentenza del Tribunale di Teramo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentedeldiha decretato un importantedi circa 150mila euro a favore delledi Dionisio Merli, exdelle Ferrovie. Il caso ha sollevato interrogativi sull’esposizione all’amianto nel settore ferroviario e il riconoscimento delle malattie professionali, mettendo in luce una battaglia legale che ha visto coinvolta anche l’Inail. La vita e la carriera di Dionisio Merli Dionisio Merli è nato a Colonella, in provincia di, nel 1947. Per 27 anni, dal 1976 al 2004, ha lavorato comeper RFI S.p.A., operando nei Depositi Locomotive di Pescara, Ancona, Alessandria e nel Presidio Condotta di San Benedetto del Tronto. La sua carriera si è contraddistinta per un impegno costante e professionale nel settore ferroviario, ma ha sottolineato anche i rischi associati a tale lavoro.

