Progetto Insieme Oltre studenti e over 65 collaborano per esplorare il digitale e creare giochi di squadra

Gli studenti del liceo "G. Marconi" di Pescara e del liceo "G.B. Vico" di Chieti hanno unito le forze con un gruppo di over 65 per affrontare Insieme il mondo della tecnologia e inventare giochi di abilità. Il Progetto, denominato "Insieme Oltre" e guidato dall'Associazione "Domenico Allegrino"

