Precipita da un palazzo e muore a 13 anni: indagini in corso, sequestrato il cellulare della minore (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli inquirenti stanno continuando a indagare sulla morte della ragazzina di 13 anni caduta dal settimo piano della sua casa a Piacenza nella mattinata di venerdì 25 ottobre. Il 15enne che si trovava insieme a lei è stato interrogato per ore dai Carabinieri e successivamente rilasciato. sequestrato il cellulare della minore. Fanpage.it - Precipita da un palazzo e muore a 13 anni: indagini in corso, sequestrato il cellulare della minore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli inquirenti stanno continuando a indagare sulla morteragazzina di 13caduta dal settimo pianosua casa a Piacenza nella mattinata di venerdì 25 ottobre. Il 15enne che si trovava insieme a lei è stato interrogato per ore dai Carabinieri e successivamente rilasciato.il

