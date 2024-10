Nuoto di fondo CdM Hong Kong 2024 | doppietta Verani-Guidi nella 10 km maschile Taddeucci seconda

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) È grande Italia nelle acque libere di, dove è andata in scena la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo didiprovaè unatricolore, con Darioche ha conquistato la prima posizione davanti al compagno di squadra Marcello. Entrambi hanno confermato le già ottime prestazioni di dieci giorni fa a Setúbal, in Portogallo. Il nuotatore toscano ha chiuso vittorioso in 1:57:39.20 riuscendo ad anticipare il cagliaritano in un lottato sprint finale. Sul terzo gradino del podio ci è invece salito il francese Marc-Antoine Olivier, distanziato però quasi dieci secondi rispetto ai due portacolori azzurri. Tra i primi 10 della classifica anche gli altri due nostri rappresentanti, con Andrea Filadelli quinto e Pasquale Sanzullo nono.