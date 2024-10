Moody: si indaga sull'incendio, aperto un fascicolo in procura (Di sabato 26 ottobre 2024) La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose, per l'incendio dello scorso 11 settembre che aveva interessato il locale caldaia del Moody in largo XII Ottobre. Per il momento non ci sono indagati, il fascicolo, aperto dalla pm Gabriella Marino, è a carico di ignoti. Tre persone Genovatoday.it - Moody: si indaga sull'incendio, aperto un fascicolo in procura Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladi Genova haun'inchiesta per lesioni colpose, per l'dello scorso 11 settembre che aveva interessato il locale caldaia delin largo XII Ottobre. Per il momento non ci sonoti, ildalla pm Gabriella Marino, è a carico di ignoti. Tre persone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moody: si indaga sull'incendio, aperto un fascicolo in procura - Da quel giorno lo storico locale di largo XII Ottobre non ha riaperto, con conseguenze pesantissime per i 26 dipendenti ... (genovatoday.it)

Commercio, sempre più chiusure: a Genova si fa il deserto intorno a Piccapietra - Wellys in liquidazione è solo l’ultima saracinesca che minaccia di abbassarsi. Mentre da anni si attende un progetto vero di rilancio ... (ilsecoloxix.it)

Moody’s, gli utili nel terzo trimestre sono cresciuti del 31% - Moody’s, l’importante agenzia di rating ... i colloqui per mettere la parola fine alla guerra di Gaza e disinnescare il conflitto che si è aperto in Libano. Satoru Yoshida, analista delle materie ... (tradingonline.com)

Moody, l’azienda sceglie la chiusura: dipendenti in presidio in largo XII Ottobre - Nei giorni scorsi i ventisei lavoratori e lavoratrici si sono visti recapitare lettere di trasferimento in altri locali gestiti dall’azienda subentrata lo scorso gennaio ... (lavocedigenova.it)