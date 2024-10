Maltempo in Liguria: prosegue l’allerta rossa con forti temporali e piogge intense (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’agenzia meteorologica ha emesso un avviso che segnala la persistenza del Maltempo sulla Liguria, con effetti diretti dovuti all’arrivo di aria fredda dal Nord Atlantico. Dopo un lungo periodo di instabilità, la situazione meteorologica si presenta critica, influenzata da intense formazioni temporalesche che continuano a colpire la regione. Il quadro meteorologico attuale La Liguria vive il terzo giorno consecutivo di condizioni climatiche perturbate, caratterizzate da forti piogge e temporali. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria ha comunicato che si stanno formando strutture temporalesche semi-stazionarie sul Mar Ligure, rientrando di nuovo in azione dopo brevi pause nelle ore notturne. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: prosegue l’allerta rossa con forti temporali e piogge intense Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’agenzia meteorologica ha emesso un avviso che segnala la persistenza delsulla, con effetti diretti dovuti all’arrivo di aria fredda dal Nord Atlantico. Dopo un lungo periodo di instabilità, la situazione meteorologica si presenta critica, influenzata daformazioni temporalesche che continuano a colpire la regione. Il quadro meteorologico attuale Lavive il terzo giorno consecutivo di condizioni climatiche perturbate, caratterizzate da. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale dellaha comunicato che si stanno formando strutture temporalesche semi-stazionarie sul Mar Ligure, rientrando di nuovo in azione dopo brevi pause nelle ore notturne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - esondano torrenti nel Pisano. Allerta su Emilia-Romagna - Piemonte e Liguria - Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Per oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su alcune aree di Veneto e Lombardia. ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta arancione in Emilia Romagna - Piemonte e Liguria. Allagamenti in Toscana : 15 persone salvate dai Vigili del Fuoco - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla Toscana, trasformando le strade del Pisano in fiumi di acqua e fango. Torrenti e canali sono esondati, allagando case e trascinando via auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo in Liguria - vertice prefetti e Arpal per garantire il voto : “Per ora escluse misure straordinarie”. Allerta arancione estesa e allungata - La decisione arriverà entro la giornata dal ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (Genova.repubblica.it)

Maltempo - scuole chiuse per allerta meteo in Toscana - Liguria - Emilia Romagna venerdì : i comuni a rischio - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani venerdì 25 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Liguria e in Toscana. Allerta arancione su 4 tre ... (Fanpage.it)