Lorenzo Sonego vince la maratona con van de Zandschulp a Parigi-Bercy e accede al turno decisivo delle qualificazioni

(Di sabato 26 ottobre 2024)ha avuto la meglio sull’olandese Botic van dein tre set e si è così meritato l’accesso aldel Masters 1000 di. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-5 in due ore e quarantuno minuti di gioco dopo un match veramente pazzo, in cui l’azzurro ha avuto a disposizione due match match-point nella seconda frazione ed è poi stato trascinato in un turbolento terzo parziale. Il piemontese dovrà ora vedersela con lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel match che metterà in palio l’ingresso nel tabellone principale del torneo sul cemento della capitale francese. Il primo set ha avuto la propria chiave di volta nel sesto game, quando l’azzurro ha operato il break alla terza occasione utile.