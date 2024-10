Logistica, hub doganale e trasporti. La Laghezza continua a crescere (Di sabato 26 ottobre 2024) Cinquant’anni di esperienza. Circa 500mila operazioni doganali in un anno. Diciotto filiali sparse in tutta Italia e 100mila metri quadrati di aree logistiche, con 25mila magazzini doganali coperti. Sono alcuni numeri utili a inquadrare il profilo aziendale della Laghezza Spa, società spezzina leader nel settore della consulenza e dell’assistenza doganale e principale operatore logistico nel retroporto della Spezia. Un’azienda che investe da tempo e costantemente nella formazione professionale e nell’innovazione, che conta 300 dipendenti in tutta Italia e una divisione trasporti in costante crescita e capace di effettuare circa 60mila viaggi all’anno, con una flotta che offre ai clienti la gestione completa di ogni tipologia di merce. Una realtà in costante crescita, soprattutto sul fronte della Logistica, che rappresenta il core business aziendale. Lanazione.it - Logistica, hub doganale e trasporti. La Laghezza continua a crescere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cinquant’anni di esperienza. Circa 500mila operazioni doganali in un anno. Diciotto filiali sparse in tutta Italia e 100mila metri quadrati di aree logistiche, con 25mila magazzini doganali coperti. Sono alcuni numeri utili a inquadrare il profilo aziendale dellaSpa, società spezzina leader nel settore della consulenza e dell’assistenzae principale operatore logistico nel retroporto della Spezia. Un’azienda che investe da tempo e costantemente nella formazione professionale e nell’innovazione, che conta 300 dipendenti in tutta Italia e una divisionein costante crescita e capace di effettuare circa 60mila viaggi all’anno, con una flotta che offre ai clienti la gestione completa di ogni tipologia di merce. Una realtà in costante crescita, soprattutto sul fronte della, che rappresenta il core business aziendale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corsi ITS: nuove opportunità per lavorare nel settore della logistica - Negli ultimi anni, il settore della logistica ha dimostrato di essere in forte crescita con opportunità professionali per giovani diplomati e laureati. Le figure più richieste ... (leggo.it)

Le Zes non bastano: porti e logistica per rilanciare il Sud - La strategia del governo è una retorica non-novità. Sistema portuale e autostrade del mare possono trainare la crescita dell’economia meridionale e ridurre le emissioni di CO2 ... (editorialedomani.it)

Spediporto, convegno su Zona Logisitica Semplificata e Green Logistic Valley: verso la piena attuazione della Zls a inizio 2025 - Sala Arazzo di Fondazione Carige con il cartello “tutto esaurito” e grande interesse per il convegno su Zls e Green Logistic Valley che ha aperto “Liguria Trade and Investment Forum”, la due giorni ... (telenord.it)

Alto livello di preparazione per l’Approvvigionamento economico del Paese - Il rapporto annuale 2023/24 è stato redatto per la prima volta in questa forma dall'organizzazione dell'Approvvigionamento economico del Paese. L'organizzazione, che si basa su una stretta ... (admin.ch)