LIVE – Vicenza-Atalanta U23 Serie C 2024 25 DIRETTA

La DIRETTA testuale di Vicenza-Atalanta U23, match valido per l'undicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Periodo di forma praticamente identico per le due formazioni, con i biancorossi che hanno rialzato la testa battendo a domicilio l'Arzignano, confermando così la seconda piazza alle spalle della corazzata Padova. I bergamaschi invece hanno rifilato un poker al Renate, che ora li precede in classifica di un solo punto. Sfida importante per entrambe, perché in caso di vittoria gli orobici si porterebbero a una sola lunghezza dal Lane. L'incontro è in programma nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15.00, e Sportface.it seguirà l'incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

