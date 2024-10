LIVE – F1, GP Messico 2024: le prove libere 3 in DIRETTA (Di sabato 26 ottobre 2024) La DIRETTA testuale delle prove libere 3 del Gran Premio del Messico. La F1 ha rotto il ghiaccio sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, con le prime due sessioni di prove libere andate in scena nella giornata di ieri. Team e piloti hanno a disposizione ancora le FP3, prima di lanciarsi nella caccia alla pole position. Il weekend messicano è estremamente delicato dal punto di vista tecnico, con l’altitudine, 2.200 metri sul LIVEllo del mare, che si è sempre rivelata un’importante incognita. L’appuntamento per la terza sessione di prove libere nella terra di casa di Sergio Perez è per le 19:30 italiane di sabato 26 ottobre. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Latestuale delle3 del Gran Premio del. La F1 ha rotto il ghiaccio sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del, con le prime due sessioni diandate in scena nella giornata di ieri. Team e piloti hanno a disposizione ancora le FP3, prima di lanciarsi nella caccia alla pole position. Il weekend messicano è estremamente delicato dal punto di vista tecnico, con l’altitudine, 2.200 metri sulllo del mare, che si è sempre rivelata un’importante incognita. L’appuntamento per la terza sessione dinella terra di casa di Sergio Perez è per le 19:30 italiane di sabato 26 ottobre. Sportface.

F1 GP Messico - prove libere 2 : risultati e classifica - Sainz conclude primo - Carlos Sainz conclude in prima posizione le prove libere 2 del Gran Premio del Messico. L’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ospita una sessione di prove libere della durata di 90 minuti. I trenta minuti aggiuntivi sono dovuti al ... (Sportface.it)

F1 - prove libere GP Messico oggi in tv : orari - programma e come seguirle in diretta - La F1 rimane oltreoceano, in occasione del Gran Premio del Messico. L’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ospita il ventesimo appuntamento della stagione 2024, che si avvicina alla fase conclusiva. All’appello mancano infatti solo ... (Sportface.it)

F1 GP Messico 2024 - risultati e classifica prove libere 1 : Russell primo - seguono Sainz e Tsunoda - George Russell finisce la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico in cima alla classifica. L’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ospita la prima sessione di prove libere. In pista numerosi rookie: Antonelli con ... (Sportface.it)

LIVE – F1 - GP Messico 2024 : le prove libere 1 in DIRETTA - La diretta testuale delle prove libere 1 del Gran Premio del Messico. La F1 torna in pista dopo meno di una settimana dall’appuntamento ad Austin, impegnandosi nel secondo appuntamento di una triple header che si concluderà in Brasile. A Città del ... (Sportface.it)