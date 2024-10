LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 6-7, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: match surreale, lo vince l’americana. Quattro match point non sfruttati (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una pirotecnica (e amara per l’Italia) semifinale di Guangzhou di Lucia Bronzetti. Un saluto sportivo! 16:07 Ometteremo alcuni numeri amici di OA Sport, crediamo che il racconto del match sia più doveroso. Primo parziale dominato dall’americana, che con il suo gioco aggressivo riesce a mandare nel pallone il tennis lineare di Lucia, che commette 17 gratuiti nella prima frazione. 16:06 Nel secondo parziale è l’americana a prendere il primo vantaggio, venendo però immediatamente rimontata dall’azzurra che pare aver trovato la giusta quadra. Bronzetti approfitta anche di qualche errore di troppo di Dolehide e allunga sul 3-1. Lì c’è un altro momento chiave, la romagnola spegne di nuovo la luce e si ritrova alla battuta sul 3-3 a dover salvare diverse palle del sorpasso. Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 6-7, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: match surreale, lo vince l’americana. Quattro match point non sfruttati Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladi una pirotecnica (e amara per l’Italia) semifinale didi Lucia. Un saluto sportivo! 16:07 Ometteremo alcuni numeri amici di OA Sport, crediamo che il racconto delsia più doveroso. Primo parziale dominato dal, che con il suo gioco aggressivo riesce a mandare nel pallone il tennis lineare di Lucia, che commette 17 gratuiti nella prima frazione. 16:06 Nel secondo parziale èa prendere il primo vantaggio, venendo però immediatamente rimontata dall’azzurra che pare aver trovato la giusta quadra.approfitta anche di qualche errore di troppo die allunga sul 3-1. Lì c’è un altro momento chiave, la romagnola spegne di nuovo la luce e si ritrova alla battuta sul 3-3 a dover salvare diverse palle del sorpasso.

LIVE Musetti-Draper 2-6 2-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : set e break di margine per l’inglese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Game Musetti. Con una buona prima Lorenzo tiene la battuta e resta in scia. 40-30 In corridoio il rovescio incrociato di Draper. 30-30 Arriva il doppio fallo di Musetti. 30-15 Prima vincente del ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 6-3 - 6-7 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : match surreale - lo vince l’americana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Dolehide b. Bronzetti 6-3, 3-6, 7-6(9)! Largo lo smash tutt’altro che impossibile dell’azzurra, che deve arrendersi dopo 3 ore di partita. 9-10 In rete il lungoriga di dritto di Lucia. Match point USA ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Draper 2-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’inglese si aggiudica il primo parziale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Draper. Tre dritti potentissimi e smash vincente dell’inglese. 40-0 Secondo ACE del game del britannico. 30-0 Fuori misura il difficile passante in corsa di dritto del toscano. 15-0 Secondo ACE di ... (Oasport.it)

LIVE - Cosenza-Juve Stabia 1-1 - Ricciardi risponde a Maistro : la diretta della partita - Decima giornata del campionato di Serie B, la Juve Stabia torna in campo e affronta in trasferta il Cosenza. La squadra di Guido Pagliuca, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese, cerca riscatto allo Stadio San Vito-Gigi Marulla. Le ... (Napolitoday.it)