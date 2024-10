Lanazione.it - L’incendio nel palazzo di via Tintori, notte di paura: ipotesi corto circuito

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prato, 26 ottobre 2024 – Incendio nel cuore dellain una palazzina di via, alle porte del centro storico. Tantae brusco risveglio nel cuore dellaper i condomini delche affaccia sulla via che corre lungo il perimetro del centro storico. Le fiamme si sono propagate poco dopo le 4 di mattina al secondo piano del. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco del comando di Prato, che sono intervenuti tempestivamente sul posto e sono riusciti a domare le fiamme in brevissimo tempo. L’operazione è stata tanto rapida che ha fatto sì chevenisse contenuto e non si propagasse agli altri piani del, dove abitano complessivamente una quindicina di persone.