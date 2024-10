Life is Strange Double Exposure: Come aggirare la polizia (Di sabato 26 ottobre 2024) In Life is Strange: Double Exposure, Max Caulfield deve affrontare il mistero della morte di Safi. Una delle tappe cruciali è raggiungere “L’Osservatorio”, il luogo del delitto, ma un agente di polizia ostacola il percorso. Per proseguire, utilizza l’abilità unica di Max di spostarsi tra le linee temporali. Segui questi passaggi per aggirare l’agente e proseguire nella tua indagine. Individua il Punto di Cambio Temporale All’arrivo ai piedi della collina, noterai l’agente che blocca il passaggio. Inizia a cercare un “punto di scambio temporale” nelle vicinanze: Avvicinati alla Panchina: Dirigiti verso la panchina situata a destra del sentiero. Cerca le Particelle Scintillanti: Dovresti vedere delle particelle brillanti e sentire un ronzio. Questi segnali indicano la presenza di un punto di cambio. Gamerbrain.net - Life is Strange Double Exposure: Come aggirare la polizia Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Inis, Max Caulfield deve affrontare il mistero della morte di Safi. Una delle tappe cruciali è raggiungere “L’Osservatorio”, il luogo del delitto, ma un agente diostacola il percorso. Per proseguire, utilizza l’abilità unica di Max di spostarsi tra le linee temporali. Segui questi passaggi perl’agente e proseguire nella tua indagine. Individua il Punto di Cambio Temporale All’arrivo ai piedi della collina, noterai l’agente che blocca il passaggio. Inizia a cercare un “punto di scambio temporale” nelle vicinanze: Avvicinati alla Panchina: Dirigiti verso la panchina situata a destra del sentiero. Cerca le Particelle Scintillanti: Dovresti vedere delle particelle brillanti e sentire un ronzio. Questi segnali indicano la presenza di un punto di cambio.

