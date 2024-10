Juventus, parte la caccia al difensore: da Skriniar a Ismajli, il punto (Di sabato 26 ottobre 2024) L`obiettivo resta sempre lo stesso, e l`ha confermato Cristiano Giuntoli pure nell`ultima intervista. `A gennaio dovremo fare qualcosa dietro, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) L`obiettivo resta sempre lo stesso, e l`ha confermato Cristiano Giuntoli pure nell`ultima intervista. `A gennaio dovremo fare qualcosa dietro,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus riparte dalla certezza Perin : firma in arrivo alla Continassa | CM.IT - Prestazione super per Mattia Perin, l’unico a salvarsi nel tonfo della Juventus contro lo Stoccarda. Il portiere bianconero rinnoverà fino al 2027 Non è bastato ieri un super Mattia Perin alla Juventus per evitare la prima sconfitta stagionale ai ... (Calciomercato.it)

Iling Jr : "L'addio alla Juventus? Non volevo solo far parte di uno scambio" - Samuel Iling Jr durante l`estate è stato fra i protagonisti di una delle operazioni che hanno maggiormente caratterizzato l`ultima campagna... (Calciomercato.com)

SNAI – Serie A : si riparte con Juventus-Lazio e Roma-Inter - Il campionato riprende dopo la sosta. Sabato sera allo Stadium un successo bianconero a 2,05; il colpo di Baroni a 3,90. Domenica Napoli ok a Empoli a 1,65 Milano, 18 ottobre – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna con un ... (Sbircialanotizia.it)

Ziliani : “La Juventus è obbligata a partecipare alla Superlega - è clamoroso. In caso contrario deve pagare una multa a…” - Nella stagione in corso la Uefa ha varato un nuovo format per rendere più avvincente ed emozionante la Champions League con l’accantonamento della fase a gironi e l’introduzione di quella che oggi è meglio conosciuta come “League Phase”, ovvero ... (Webmagazine24.it)