Incidenti in Vicenza-Taranto, 21 daspo contro tifosi rossoblù

Il Questore della provincia di Vicenza ha emesso 21 Divieti di accesso alle strutture sportive (daspo) prescrivendo ai destinatari, tutti tifosi ULTRAS del Taranto, di non accedere, per un periodo che varia da un minimo di anni 3 (tre) a un massimo di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, in tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale nonché nel territorio degli stati esteri ove si svolgono Manifestazioni sportive, compresi gli allenamenti, di qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico ed amichevole, a carattere nazionale ed internazionale, connesse agli sport quali Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby e Pallanuoto.

